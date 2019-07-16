СК проверит причины падения самолета на дом в Чечне

В Южном следственном управлении на транспорте проверят обстоятельства падения легкомоторного самолета на жилой дом в Чеченской Республике.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, следователи уже приступили к выяснению обстоятельств случившегося. Между тем в администрации Шелковсковского района, в состав которого входит станица Новощедринская, где и произошел инцидент, заявили корреспонденту "РГ", что упавшее воздушное судно принадлежит местному жителю.

- У него был легкомоторный самолет, он обрабатывал на нем свои угодья. Во время взлета пилот не рассчитал скорость и упал на соседний дом, - рассказали в администрации.

Напомним, инцидент произошел рано утром во вторник. По предварительной информации, в результате крушения пострадали четыре человека, в том числе пилот самолета.