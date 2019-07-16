В Ингушетии суд оставил под стражей тетю избитой девочки

Верховный Суд Ингушетии не усмотрел нарушений в решении первой инстанции, избравшей местной жительнице меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следствие полагает, что гражданка неоднократно избивала свою 10-летнюю племянницу, которая проживала с ней. У девочки было множество телесных повреждений: закрытый перелом локтевой кости со смещением, подвывих головки правого плеча, ушибы и ссадины по всей поверхности головы, туловища, рук и ног, а также ожоги с признаками инфицирования.

Возбуждено уголовное дело. Жительницу республики обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

Ее адвокат подал апелляцию, пытаясь опротестовать заключение под стражу. Но, проверив представленные материалы и выслушав мнения сторон, Верховный суд согласился с доводами следователя. Жалоба защитника осталась без удовлетворения.