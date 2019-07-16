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16.07.2019 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшего вице-губернатора Новгородчины осудили за взятку в 17 миллионов

Текст: Ульяна Вылегжанина

Новгородский районный суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Новгородской области Арнольду Шалмуеву. Экс-чиновника осудили за дачу крупной взятки бывшему сенатору от региона, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел в 2012 году. В то время Шалмуев еще занимал пост вице-губернатора области. Посредником, по информации областной прокуратуры, выступал водитель сенатора.

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Высокопоставленный чиновник и парламентарий договорились о взятке в 50 миллионов рублей, но Шалмуев успел передать только 17 миллионов. Схему пресекли правоохранители по результатам проверок прокуратуры

Новгородской области и оперативно-розыскных мероприятий региональных управлений ФСБ и МВД.

Взамен, по версии следствия, сенатор обещал оказать содействие Арнольду Шалмуеву в делах. В том числе в части передачи ему полномочий в сфере дорожного строительства и ремонта автодорог в регионе. Ранее в 2016 году суд приговорил Шалмуева к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных денег, выделенных на ремонт дорог. Преступная группа, как установила Фемида, действовала в 2012-2013 годах.

Что касается сенатора, речь идет, как сообщает источник в правоохранительных органах, о Дмитрии Кривицком. Он представлял Новгородскую область в Совете Федерации в 2011-2016 годах. В 2017-м экс-сенатора объявили в международный розыск. В 2018-м по запросу российской стороны его арестовали в итальянском городе Кортина д Ампеццо, но итальянский суд решил освободить бывшего парламентария из-под стражи.

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