Начальник новгородского ГИБДД задержан за взятку

Уголовное дело в отношении руководителя управления ГИБДД по Новгородской области пополнилось еще одним эпизодом. Высокопоставленного чиновника обвиняют теперь не только в получении взятки в особо крупном размере, но и в вымогательстве.

Как сообщает Следственный комитет по Новгородской области, сейчас глава регионального управления ГИБДД задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в поле зрения следственных органов руководитель управления попал в начале июля. Тогда чиновника заподозрили в том, что он обеспечил сопровождение груза, получив от директора транспортной компании 300 тысяч рублей наличными и бутылку коньяка за четыре тысячи рублей.

Второй эпизод, по версии следствия, произошел в мае 2019 года. Главу регионального ГИБДД подозревают в том, что он, зная, что его коллега строит гараж в городе Сольцы, решил ему помочь. Чиновник выясни, какая структура в городе занимается ремонтом дорог и угрожая штрафными санкциями, получил от дорожного мастера асфальтовую крошку на сумму 36 тысяч рублей.