В Санкт-Петербурге стартует VI Форум регионов Беларуси и России

Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Союзного государства составят содержание VI Форума регионов Беларуси и России. Он уже начал собирать гостей в Санкт-Петербурге на трехдневный межрегиональный диалог.

Во вторник в город на Неве, информирует БЕЛТА, прибывает официальная делегация Совета Республики белорусского парламента, в составе которой около 250 человек. Как уже сообщал "СОЮЗ", президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию 17-18 июля.

Основные мероприятия форума регионов начинаются в среду. На многочисленных трибунах дискуссионных встреч будут анализироваться вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы. На экспертной сессии, например, будут рассмотрены аспекты стратегического развития Союзного государства.

Кульминацией петербургской встречи, отмечают обозреватели, станет участие Владимира Путина и Александра Лукашенко в пленарном заседании 18 июля, на котором внимание делегатов форума будет сосредоточено на межрегиональных связях как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств.

В программу форума включено также расширенное заседание национальных деловых советов, в котором примут участие представители бизнеса двух стран. Межпарламентская комиссия Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России подведет итоги выполнения предыдущего Форума регионов, который состоялся в Могилеве, а также вместе с представителями профильных ведомств обсудит развитие транспортного потенциала и модернизацию соответствующей инфраструктуры Союзного государства. На форуме планируется подписание соглашений о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты и другие документы.

Кстати, накануне, 15 июля, в Северной столице уже собрались участники российско-белорусского молодежного форума "Молодежь - за Союзное государство". На вторник намечено его торжественное открытие и заседания секций. Тема дискуссий, уточняет агентство, - развитие молодежного движения Союзного государства и межрегиональное молодежное сотрудничество.

Базовой основой дальнейшего формирования единой повести дня, полагают эксперты, станут и положительные практики социальной поддержки молодых специалистов и рабочих, а также содействие развитию молодежного предпринимательства на пространстве Союзного государства. Кроме того, сегодня состоится и заседание Совета молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России.

По итогам форума молодежь двух стран примет резолюцию, констатирует агентство.