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16.07.2019 20:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Треска под хоровое пение

В Заполярье доступную по цене рыбу будут продавать на ярмарках
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 153(7911)
В День рыбака, который Мурманская область отметила 14 июля, в регионе стартовал проект "Наша рыба", подразумевающий снабжение населения региона доступной по цене рыбопродукцией.

В рамках проекта с 27 июля в Мурманске каждую субботу будут проходить рыбные ярмарки. Там будут продавать местную рыбу и рыбопродукцию по ценам на 25-30 процентов ниже рыночных. В ассортименте самые популярные треска, пикша, камбала, ерш, зубатка, окунь и палтус.

В Заполярье будут разгружать рыбу на судоремонтном заводе

Также, по словам заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, "Наша рыба" будет работать в других городах Заполярья. Первый этап проекта предусматривает начало продажи рыбы в магазинах Мурманска, Кировска, Мончегорска и Североморска. Затем в проекте примут участие другие города Мурманской области. А чтобы развлечь покупателей, на рыбных ярмарках будут выступать местные творческие коллективы. Также в июне правительство региона подписало соглашение с одной из крупных торговых сетей Мурманска и с ее поставщиками о продаже трески, пикши, скумбрии и сельди по сниженным ценам. Предполагается, что у жителей Заполярья появится возможность ее приобрести в конце июля - начале августа.

Проект "Наша рыба" призван хотя бы частично решить проблему дороговизны и дефицита рыбопродукции в Заполярье. За последние пять лет рыба в Мурманской области подорожала в 2,5-3 раза. Как отметили в Мурманском морском рыбном порту, 90 процентов добываемой здешними предприятиями трески и пикши уходит на экспорт, так как зарубежные покупатели готовы предложить российским рыбакам лучшую цену, нежели отечественный внутренний рынок.

- С 2014 года потребление рыбы в России снизилось приблизительно в два раза, - отметил Анатолий Васильев, заведующий отделом экономики морской деятельности России в Арктике Института экономических проблем Кольского научного центра РАН. - Основная причина этого - дороговизна рыбопродукции в розничной торговле. Из-за нехватки сырья, уходящего за рубеж, многие из работающих в регионе рыбофабрик были вынуждены перейти на рыбу, поставляемую с Дальнего Востока.

За последние пять лет рыба в Мурманской области подорожала в 2,5-3 раза

Еще одна причина дороговизны рыбы в том, что рыбопромышленные суда, ведущие промысел в дальних районах океана, в Мурманск заходят редко. Они предпочитают разгружаться и обслуживаться в иностранных портах. По мнению рыбопромышленников, качество и время обслуживания судов в российских портах оставляет желать лучшего. Чтобы решить эту проблему, уже приняты некоторые меры, отметили в региональной администрации.

- Удалось договориться о том, чтобы сократить сроки проведения административных процедур при заходе рыбопромысловых судов в порт Мурманск, - рассказала Ольга Кузнецова. - Общее время оформления судов будет составлять не более четырех часов. До двух часов будет сокращена работа комиссии контрольно-надзорных органов на борту судна. Еще одно значимое изменение: судовладельцам будет дано право на месте устранять выявленные в ходе проверки нарушения.

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