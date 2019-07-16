В Севастополе откроют крупный хаб для перевалки зерна на Ближний Восток грузооборотом в несколько миллионов тонн в год. Как сообщили в правительстве региона, проект развернется на мощностях зернового терминала, переданного Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

- В этом году ОСК приняла решение о реализации проекта крупного зернового хаба в Севастополе, - сообщил директор департамента сельского хозяйства региона Дмитрий Чумаков. - Проект предложено включить в нацпрограмму социально-экономического развития Севастополя. Он позволит заметно увеличить экспорт зерновой продукции и расширить международные рынки сбыта.

Речь идет о зерновом терминале на северной стороне Севастополя, ранее носившем название Авлита. Он располагает крупнейшим в Крыму зернохранилищем емкостью 170 тысяч тонн, портовой инфраструктурой и причалами длиной от 86 до 260 метров. К терминалу подходит железнодорожная ветка, которую можно задействовать после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.

- У Севастополя есть природные преимущества перед другими портами РФ: у нас незамерзающая бухта, не бывает сильных ветров, а глубина позволяет заходить крупнотоннажным судам, - рассказал Чумаков "РГ". - Инфраструктура зернового терминала рассчитана на суда грузоподъемностью до 80 тысяч тонн. Он может принимать грузы, доставленные автомобильным, железнодорожным и морским путем и осуществлять погрузку на эти виды транспорта.

Планируется, что при открытии хаба перевалка зерна из Севастополя в первый же год увеличится до миллиона тонн. Для сравнения: в 2018 году он составлял 210 тысяч тонн. Через год объем вырастет до 2,5 миллиона тонн зерна, а в перспективе составит 5 - 10 миллионов тонн в год. Получателями грузов станут страны Ближнего Востока.

- Порт Севастополь - ближайший к проливу Босфор, что обеспечивает удобное транспортное сообщение со странами Ближнего Востока. Этот регион уже охотно покупает зерновые, выращенные в Крыму, благодаря их высокому качеству, - отметил чиновник.

Согласно выписке из Единого госреестра юридических лиц, стивидорная компания, владеющая зерновым терминалом в Севастополе, с 2015 года зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью с главным офисом в Москве и филиалом в Севастополе. Занимается оптовой торговлей зерном, транспортной обработкой грузов, ремонтом и техобслуживанием судов.

Владельцем ООО в июле 2018 года стала группа компаний, входящих в состав ОСК. Помимо зернового терминала, на той же площадке в Севастополе находится сухой док длиной 290 метров (бывший северный док Севморзавода, один из самых больших в РФ, в советские годы принимал на ремонт авианосцы). Этот док также передан ОСК, подтвердил на прошлой неделе экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

По словам Дмитрия Чумакова, сухой док задействуют для ремонта сухогрузов, которые будут перевозить зерно.

- При морских перевозках важно нахождение на одной площадке с терминалом судоремонтного предприятия, располагающего сухим доком длиной 290 метров и высотой 12 метров, грузоподъемным оборудованием и станочным парком.

В корпорации ранее обнародовали планы создания в Севастополе южного кластера судоремонта, в который войдут Севморзавод и 13-й СРЗ Черноморского флота. Также намеревались задействовать северный док.