Новости

Умер выдающийся художник-постановщик Стален Волков 10:59
Тюменские ученые определили возраст древнего кедрового бора 10:54
Метеорологи: Воздух в Красноярске очистится от дыма в среду 10:44
В Нижегородской области задержали подозреваемых в похищении человека 10:38
На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей 10:35
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров 10:33
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy одной моделью - кроссовером 10:22
В эфире НТВ показали "мертвые души" кандидатов в Мосгордуму 10:19
В Евпатории здание армянской церкви передано верующим 10:16
В Красноярском крае появятся туры на Северный полюс 10:13
Бывшего вице-губернатора Новгородчины осудили за взятку в 17 миллионов 10:10
Над Черным морем в районе Сочи ожидаются смерчи 09:57
На Чукотке огонь охватил 14 тысяч гектаров леса 09:56
На сына уральского депутата завели дело после ДТП с двумя погибшими 09:55
В Турции ответили на санкции Евросоюза 09:51
В воздухе Красноярска почти втрое превышена концентрация вредных веществ 09:50
СК проверит причины падения самолета на дом в Чечне 09:47
Туристка из Германии трое суток прожила в забайкальской тайге 09:41
Фото: В Ижевске устраняют последствия ночной непогоды 09:40
Украинский депутат рассказал о гостеприимном приеме в России 09:37
Пакистан открыл воздушное пространство для гражданского транспорта 09:32
Уникальный приморский пляж может исчезнуть через 20 лет 09:29
В Волгоградской области дед задавил внучку 09:27
Георадар помог понять, как выглядела легендарная столица Нубии 09:26
До нуля: В Вологодской области побит вековой температурный рекорд 09:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 10:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

До Босфора рукой подать

Севастополь займется экспортом на Ближний Восток
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 153(7911)
В Севастополе откроют крупный хаб для перевалки зерна на Ближний Восток грузооборотом в несколько миллионов тонн в год. Как сообщили в правительстве региона, проект развернется на мощностях зернового терминала, переданного Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

- В этом году ОСК приняла решение о реализации проекта крупного зернового хаба в Севастополе, - сообщил директор департамента сельского хозяйства региона Дмитрий Чумаков. - Проект предложено включить в нацпрограмму социально-экономического развития Севастополя. Он позволит заметно увеличить экспорт зерновой продукции и расширить международные рынки сбыта.

Минсельхоз Крыма спрогнозировал рекордный за 20 лет урожай зерновых

Речь идет о зерновом терминале на северной стороне Севастополя, ранее носившем название Авлита. Он располагает крупнейшим в Крыму зернохранилищем емкостью 170 тысяч тонн, портовой инфраструктурой и причалами длиной от 86 до 260 метров. К терминалу подходит железнодорожная ветка, которую можно задействовать после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.

- У Севастополя есть природные преимущества перед другими портами РФ: у нас незамерзающая бухта, не бывает сильных ветров, а глубина позволяет заходить крупнотоннажным судам, - рассказал Чумаков "РГ". - Инфраструктура зернового терминала рассчитана на суда грузоподъемностью до 80 тысяч тонн. Он может принимать грузы, доставленные автомобильным, железнодорожным и морским путем и осуществлять погрузку на эти виды транспорта.

Планируется, что при открытии хаба перевалка зерна из Севастополя в первый же год увеличится до миллиона тонн. Для сравнения: в 2018 году он составлял 210 тысяч тонн. Через год объем вырастет до 2,5 миллиона тонн зерна, а в перспективе составит 5 - 10 миллионов тонн в год. Получателями грузов станут страны Ближнего Востока.

- Порт Севастополь - ближайший к проливу Босфор, что обеспечивает удобное транспортное сообщение со странами Ближнего Востока. Этот регион уже охотно покупает зерновые, выращенные в Крыму, благодаря их высокому качеству, - отметил чиновник.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Крымский бизнес наладит деловые отношения с Сирией

Согласно выписке из Единого госреестра юридических лиц, стивидорная компания, владеющая зерновым терминалом в Севастополе, с 2015 года зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью с главным офисом в Москве и филиалом в Севастополе. Занимается оптовой торговлей зерном, транспортной обработкой грузов, ремонтом и техобслуживанием судов.

Владельцем ООО в июле 2018 года стала группа компаний, входящих в состав ОСК. Помимо зернового терминала, на той же площадке в Севастополе находится сухой док длиной 290 метров (бывший северный док Севморзавода, один из самых больших в РФ, в советские годы принимал на ремонт авианосцы). Этот док также передан ОСК, подтвердил на прошлой неделе экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

По словам Дмитрия Чумакова, сухой док задействуют для ремонта сухогрузов, которые будут перевозить зерно.

- При морских перевозках важно нахождение на одной площадке с терминалом судоремонтного предприятия, располагающего сухим доком длиной 290 метров и высотой 12 метров, грузоподъемным оборудованием и станочным парком.

В корпорации ранее обнародовали планы создания в Севастополе южного кластера судоремонта, в который войдут Севморзавод и 13-й СРЗ Черноморского флота. Также намеревались задействовать северный док.

Экономика Транспорт Водный транспорт Экономика ВЭД Экономика АПК Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
Более полудюжины государств проявили интерес к С-400
В Турции ответили на санкции Евросоюза
В Чечне при падении самолета на дом пострадали четыре человека
Украинские военные по ошибке уничтожили собственные позиции на Донбассе