В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте

В Госсовете Крыма экс-секретарю украинского Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову поставили серьезный диагноз после его заявления о способности украинских крылатых ракет "Нептун" в считанные минуты снести Крымский мост.

- Все это заявление - сплошное безумие и бред сумасшедшего, - заявил РИА Новости Ефим Фикс . - У украинской стороны нет оружия, способного нанести вред Крымскому мосту. А Турчинову стоит не выдвигать сумасшедшие идеи, а лучше готовиться к люстрации, которую ему и его сторонникам устроит новая украинская власть.

В то же время Фикс предложил Турчинову задуматься о своей персональной ответственности за устроенные на украинской земле трагедии.

- Как он будет отвечать за все трагедии, которые они натворили на Донбассе и на Украине, как он будет отвечать за возрождение нацизма? - задает риторические вопросы Ефим Фикс.

Напомним, Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста. Два новейших транспортно-десантных катера БК-16 могут развивать скорость до 80 километров в час даже в шторм, производить высадку десанта, патрулировать акваторию и выполнять поисково-спасательные операции. В дальнейшем охрану Крымского моста обеспечат четыре антидиверсионных катера "Грачонок", один из которых уже передан Росгвардии. С воздуха акваторию Керченского пролива надежно прикрывают силы ПВО - зенитно-ракетные комплексы С-400.

Ранее Турчинов в интервью LB.ua заявил, что украинские крылатые ракеты "Нептун" способны уничтожить корабли Черноморского флота и "в течение нескольких минут снести" Керченский мост.