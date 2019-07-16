Новости

Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края 12:30
Подарок от Ротару пополнил копилку "Славянского базара в Витебске" 12:26
В Госдуме оценили выводы ФРГ о готовящемся Россией "ударе" 12:24
Подозреваемого во взятке судью привлекут к уголовной ответственности 12:18
Ученые рассказали, в каком месте на теле жир безопаснее для здоровья 12:12
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали 725 человек 12:11
Три косатки из "китовой тюрьмы" выпущены на свободу 12:06
В Поморье добыли уникальный лимонный алмаз 12:00
В мире есть Tesla Model S почти с миллионным пробегом 12:00
В Петербурге на реке Новой спасли выводок утят 11:54
Андрей Воробьев представил нового прокурора Подмосковья 11:50
На Кубани в ДТП с легковушкой и фурой погибли два человека 11:49
Социальное такси в Москве поедет быстрее 11:48
В Петербурге свидетельства о рождении будут выдавать в роддомах 11:43
В подмосковном лесу нашли останки младенца 11:40
В Казани пройдет киберспортивный турнир по FIFA 11:32
Похитившая 160 млн рублей свердловчанка скрылась за границей 11:31
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте 11:25
Град размером с перепелиное яйцо выпал в Пермском крае 11:23
"Промышленный" поезд запустили на Кольцевой линии московского метро 11:22
В Башкирии отказавшая в помощи больному фельдшер уволилась 11:22
Месси устроил себе романтический отдых на Карибах 11:06
Стало известно, каких животных любят выкидывать москвичи 11:05
У итальянских фашистов нашли ракету "воздух-воздух" 11:04
Видео: в погоне за лайками австралиец случайно сжег свою машину 11:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 11:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте

Текст: Илья Изотов
Фото: Владимир Аносов Фото: Владимир Аносов
Фото: Владимир Аносов

В Госсовете Крыма экс-секретарю украинского Совета национальной безопасности и обороны Александру Турчинову поставили серьезный диагноз после его заявления о способности украинских крылатых ракет "Нептун" в считанные минуты снести Крымский мост.

- Все это заявление - сплошное безумие и бред сумасшедшего, - заявил РИА Новости Ефим Фикс . - У украинской стороны нет оружия, способного нанести вред Крымскому мосту. А Турчинову стоит не выдвигать сумасшедшие идеи, а лучше готовиться к люстрации, которую ему и его сторонникам устроит новая украинская власть.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
В Госдуме оценили возможность новых провокаций у Крымского моста

В то же время Фикс предложил Турчинову задуматься о своей персональной ответственности за устроенные на украинской земле трагедии.

- Как он будет отвечать за все трагедии, которые они натворили на Донбассе и на Украине, как он будет отвечать за возрождение нацизма? - задает риторические вопросы Ефим Фикс.

Напомним, Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста. Два новейших транспортно-десантных катера БК-16 могут развивать скорость до 80 километров в час даже в шторм, производить высадку десанта, патрулировать акваторию и выполнять поисково-спасательные операции. В дальнейшем охрану Крымского моста обеспечат четыре антидиверсионных катера "Грачонок", один из которых уже передан Росгвардии. С воздуха акваторию Керченского пролива надежно прикрывают силы ПВО - зенитно-ракетные комплексы С-400.

Ранее Турчинов в интервью LB.ua заявил, что украинские крылатые ракеты "Нептун" способны уничтожить корабли Черноморского флота и "в течение нескольких минут снести" Керченский мост.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
В Крыму Турчинову поставили диагноз после заявления о Керченском мосте
Более полудюжины государств проявили интерес к С-400
"Северный поток" остановят на плановое техобслуживание до конца июля
Украинские военные по ошибке уничтожили собственные позиции на Донбассе