В Сочи унесенная крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда

В результате разгула стихии унесенная ветром крыша пляжного кафе ранила пассажира поезда № 116 Адлер – Санкт-Петербург. Он получил легкие повреждения - царапины из-за разбившегося окна. Об этом сообщили в РЖД.

Как заявили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, по состоянию на 13.45 в городе-курорте завершены работы по уборке с железнодорожных путей крыши. Движение поездов восстановлено.

По уточненной информации, инцидент произошел сегодня в 10.38 на станции Лазаревская. На данный момент до полутора часов задерживаются пять поездов.