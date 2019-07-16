Похитившая 160 млн рублей свердловчанка скрылась за границей

Жительница Екатеринбурга, занявшая у 15 знакомых в общей сложности больше 160 миллионов рублей, скрылась за пределами страны.

Напомним, накануне городская полиция распространила информацию о розыске 48-летней женщины, которую подозревают в крупном мошенничестве. По данным МВД, она взяла в долг крупные суммы у знакомых под предлогом сделки с недвижимостью.

Забрав деньги, свердловчанка перестала выходить на связь - вместе с мужем и сыном она покинула Екатеринбург.

"Так называемый риелтор при странных обстоятельствах оказалась за границей. Это, безусловно, может свидетельствовать о том, что она хотела избежать ответственности за содеянное", - сообщил сегодня агентству РИА Новости пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.