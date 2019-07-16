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Рубрика: В мире

Режим ЧС объявлен на Филиппинах из-за вспышки лихорадки денге

Министерство здравоохранения Филиппин объявило режим ЧС. В нескольких районах страны зафиксирована вспышка лихорадки денге.

Эпидемиологический порог превышен в четырех районах, а еще в девяти количество случаев заболевания достигло высокого уровня, передает Rappler. За первую половину 2019 года лихорадка унесла жизни 456 человек. Число заразившихся превысило 105 тысяч человек.

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Напомним, в начале 2019 года в Ростуризме предупреждали о возможных рисках при поездке на Филиппины в связи со вспышкой лихорадки денге. Туристам, находящимся на территории Филиппин, рекомендовалось использовать репелленты.

Лихорадка денге широко распространена в Юго-Восточной Азии. Передается заболевание с укусами москитов. Его симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины Эпидемии
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