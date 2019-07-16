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16.07.2019 13:15
Рубрика: В мире

РФ призвала Совет Европы отреагировать на новый закон о языке на Украине

Текст: Александр Саможнев

Постоянное представительство РФ при Совете Европы призвало организацию отреагировать на закон Украины о государственном языке, который вступил в силу во вторник, 16 июля.

По оценкам российских представителей, закон противоречит обязательствам Украины в рамках Совета Европы по отношению к языкам национальных меньшинств. Причем, для европейских языков сделано исключение. Это означает, что документ направлен именно на ущемление прав русскоговорящего населения, которое составляет треть всех граждан страны.

Клинцевич назвал бесчеловечным закон Украины о госязыке

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу на территории Украины. Теперь все госорганы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык, сообщает "Украинская правда". В соответствии с документом, украинским языком должны владеть и использовать руководство страны, депутаты, судьи, прокуроры, служащие Нацбанка, лица офицерского состава, педагоги, медики государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Граждане обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы", они имеют полномочия назначать штрафы при обнаружении нарушений.

В мире экс-СССР Украина Международные организации Совет Европы Политический кризис на Украине Отношения России и Украины
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