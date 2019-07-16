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16.07.2019 19:21
Рубрика: Спорт

VAR выйдет онлайн

РПЛ рассчитывает ввести видеопомощь судьям во втором туре
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 154(7912)
Российская Премьер-лига (РПЛ) подвела итоги первого тура чемпионата 2019/2020 и пообещала ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR) во втором.
На матче "Локо" - "Рубин" VAR работал в режиме оффлайн. Фото: РИА Новости На матче "Локо" - "Рубин" VAR работал в режиме оффлайн. Фото: РИА Новости
На матче "Локо" - "Рубин" VAR работал в режиме оффлайн. Фото: РИА Новости

Отечественный футбол триумфально вернулся с летних каникул. По крайней мере, если судить по посещаемости, которая стала рекордной для первых туров. На восьми матчах побывали 183 617 человек. В прошлом году аналогичный показатель составил 169 600 зрителей.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Первый тур сезона 2019/2020 мог стать эпохальным еще и по другой причине. На его играх впервые в истории отечественных чемпионатов анонсировалось использование VAR. В итоге ограничились встречей столичного "Локомотива" с казанским "Рубином", да и то система видеопомощи работала в режиме оффлайн. То есть видеоассистенты не имели возможности подсказывать рефери в поле. Полноценное внедрение VAR планируется со следующего тура.

Как сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров, заявка на онлайн-использование VAR была направлена в Международный совет футбольных ассоциаций накануне. "Если получим положительный ответ, определим, на каких именно матчах будет использоваться система", - пояснил Егоров. А спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин подчеркнул, что технически к внедрению VAR готовы все стадионы, на которых играют в Премьер-лиге.

Судья матча "Спартак" - "Сочи" Москалев отстранен от работы

Добавим, что, по словам руководителя судейского департамента РФС, на данный момент для работы с VAR сертифицировано девять судей. Еще несколько готовятся к сдаче соответствующих экзаменов.

Фото: REUTERS/Washington Alves
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Ну а пока VAR не используется, судейскому департаменту РФС приходится признавать и извиняться за ошибки рефери, которых не удалось избежать и в первом туре. Автором самой резонансной стал главный арбитр матча "Спартак" - "Сочи" (1:0) Владимир Москалев, неверно засчитавший победный гол защитника "красно-белых" Самуэля Жиго. Причем, как констатировал Егоров, это было не единственное спорное решение Москалева: "Очень неудачный для него матч. Такие голы не должны засчитываться. Кроме того, напрягла трактовка единоборств, после которых не были показаны желтые карточки. Но пожалуйста, не танцуйте на костях. Всякое бывает. По нашему кодексу мы отстраним Москвалева на определенное время".

Еще один вопрос, неожиданно оказавшийся на повестке, касался позднего начала некоторых матчей РПЛ, в связи с чем некоторые клубы попросили разъяснений. Например, "Ростов" принимал "Оренбург" в 21.30, а в следующем туре в то же время сыграет со "Спартаком". Однако в лиге подчеркнули, что все нюансы, в том числе и этот, проговаривались еще на стадии согласования календаря. Наличие поздних матчей обусловлено несколькими факторами: жаркой погодой и сеткой телевещателей РПЛ. В любом случае предполагается, что с 9-го тура таких матчей уже не будет.

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