"Северный поток" остановят на плановое техобслуживание до конца июля

Обе нитки газопровода "Северный поток" будут остановлены для проведения плановых работ по техобслуживанию с 16 по 30 июля 2019 года, сообщили в компании Nord Stream AG.

"Пятнадцатидневные работы по ежегодному техобслуживанию запланированы заблаговременно, как часть долгосрочного управления целостностью газопровода", - говорится в сообщении. График работ согласован с партнерами по транспортировке газа, уточняют в компании.

Регулярное годовое техническое обслуживание проводится уже в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода. Такие работы являются ключевым элементом долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода. Проводится тщательная проверка механических компонентов и систем автоматизации. Это позволяет обеспечить надежную, безопасную и эффективную работу двух ниток газопровода в течение проектного срока службы, составляющего не менее 50 лет, пояснили в компании.

Первый газопровод "Северный поток" мощностью 55 миллиардов кубометров в год был построен в 2010-2012 годах. Газ по нему поставляется из России в Германию по дну Балтийского моря. Второй газопровод такой же мощности - "Северный поток-2" планируется построить к концу 2019 году.