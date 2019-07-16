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16.07.2019 11:00
Рубрика: Экономика

"Северный поток" остановят на плановое техобслуживание до конца июля

Текст: Евгений Гайва
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Обе нитки газопровода "Северный поток" будут остановлены для проведения плановых работ по техобслуживанию с 16 по 30 июля 2019 года, сообщили в компании Nord Stream AG.

"Пятнадцатидневные работы по ежегодному техобслуживанию запланированы заблаговременно, как часть долгосрочного управления целостностью газопровода", - говорится в сообщении. График работ согласован с партнерами по транспортировке газа, уточняют в компании.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Регулярное годовое техническое обслуживание проводится уже в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода. Такие работы являются ключевым элементом долгосрочной стратегии управления целостностью газопровода. Проводится тщательная проверка механических компонентов и систем автоматизации. Это позволяет обеспечить надежную, безопасную и эффективную работу двух ниток газопровода в течение проектного срока службы, составляющего не менее 50 лет, пояснили в компании.

Первый газопровод "Северный поток" мощностью 55 миллиардов кубометров в год был построен в 2010-2012 годах. Газ по нему поставляется из России в Германию по дну Балтийского моря. Второй газопровод такой же мощности - "Северный поток-2" планируется построить к концу 2019 году.

Экономика Отрасли Нефть и газ
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