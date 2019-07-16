Спортивный арбитражный суд Аргентины посоветовал капитану национальной сборной Лионелю Месси извиниться перед Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ) за слова о коррупции.

По ходу недавно завершившегося Кубка Америки Месси дважды обвинил КОНМЕБОЛ в том, что она помогает Бразилии завоевать трофей и никак не реагирует на предвзятое, по мнению игрока, судейство. Форвард "Барселоны" был недоволен работой рефери в полуфинальном матче с бразильцами, а затем и во встрече за третье место с Чили.

Чуть ранее в СМИ появилась информация, что за свои слова Лионеля могут дисквалифицировать на два года.

- Я бы посоветовал Месси извиниться, потому что они собираются подвергнуть его санкциям. Мы не хотим этого. Так что Лионелю стоит выступить с заявлением, - сказал член спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу.