За свои высказывания на завершившемся Кубке Америки лучший футболист мира Лионель Месси может быть дисквалифицирован на два года. Впрочем, запрет может распространиться только на игру за сборную Аргентины.

Нынешний Кубок Америки запомнится не только пятой в истории домашней победой сборной Бразилии, но и скандальными высказываниями после полуфинального матча Бразилия - Аргентина. Масла в огонь подлил главный тренер аргентинцев Лионель Скалони, признавшийся после матча, что судьи явно с симпатией относились к сопернику.

Месси после того матча и вовсе был категоричен. Он обвинил судейскую бригаду в нежелании назначить пенальти, выразил недоумение, почему в эпизоде с падением аргентинца в штрафной арбитры не прибегли к помощи VAR. Ну а после матча за третье место, в котором Аргентина переиграла Чили, а Месси была показана весьма сомнительная красная карточка, он и вовсе обвинил в коррупции Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ).

По словам Месси, КОМНЕБОЛ сделала все, чтобы на этом турнире победа досталась именно бразильцам. И по этой причине он решил не выходить на церемонию награждения.

Как стало известно изданию As, руководителей конфедерации слова лучшего игрока мира задели за живое. КОМНЕБОЛ заявила о недопустимости подобного поведения. Что же касается возможного наказания Месси, то в уставе организации есть пункт, который позволит дисквалифицировать Лионеля на два года. Речь идет только об игре за сборную. А это значит, что Кубок Америки-2020 и отбор к ЧМ-2022 он пропустит.