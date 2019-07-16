Суд в Амстердаме отложил окончательное решение по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по крымской коллекции скифского золота. Ранее судебные инстанции Нидерландов постановили, что артефакты передадут Украине, как того требует международное законодательство.

Напомним, в феврале 2014 года коллекция из четырех музеев в Крыму приняла участие в выставке в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Уже после крымских событий в августе того же года, когда завершилась экспозиция, российская и украинская стороны, считающие экспонаты своей собственностью, не смогли решить, кому возвращать артефакты.

По словам руководителя рабочей группы при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова, апелляционный суд Амстердама имеет шанс принять историческое справедливое решение, не допустив передачу крымской коллекции скифского золота Украине. Артефакты должны по праву находиться на той земле, где их нашли. "В противном случае, это будет означать узаконенный культурный грабеж Крыма", - заключил российский представитель.