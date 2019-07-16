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16.07.2019 16:47
Рубрика: В мире

Трамп назвал нового министра обороны США

Текст: Игорь Дунаевский
Президент США Дональд Трамп выбрал нового министра обороны страны. Им станет Марк Эспер, сейчас занимающий должность министра сухопутных войск. Кресло главы оборонного ведомства формально пустует рекордно долгий срок - уже семь месяцев, с тех пор, когда в отставку ушел Джеймс Мэттис. Заменивший его Патрик Шанахан так и не избавился от приставки и.о., а недавно снял свою кандидатуру из-за подозрений о бытовым насилии в семье. Белый дом направил документы по Эсперу в сенат, где в ближайшее время претендента заслушают, а потом проголосуют по его кандидатуре. Пока препятствий для утверждения на горизонте не видно, ведь за его назначение в сухопутные войска в 2017 году проголосовали 89 из 100 сенаторов.
Фото: EUTERS/Yuri Gripas Марк Эспер. Фото: EUTERS/Yuri Gripas
Марк Эспер. Фото: EUTERS/Yuri Gripas

Первые шаги в карьере Эспер делал на военном поприще, окончив престижную военную академию Уэст-Поинт и поучаствовав в первой войне в Персидском заливе. После этого он ушел с военной службы и успел поработать на паре десятков различных должностей в правительстве и конгрессе, неоднократно проходя через так называемую вашингтонскую кадровую вертушку - из госструктур в частный сектор и наоборот. С 2010 года работал лоббистом на одного из крупнейших поставщиков Пентагона компанию Rayethon. Поэтому 55-летний Эспер - не столько военный, сколько управленец с широкими связями и хорошим знанием коридоров власти. В этом смысле выбор Трампа закономерен - президент не в первый раз ставит на руководящие должности, в том числе в Пентагоне, тех, кто имеет опыт работы в бизнесе. Например, несостоявшийся министр Патрик Шанахан на протяжении десятилетий работал в компании Boeing, также тесно связанной с Пентагоном.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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По внешнеполитическим взглядам Эспер близок к консерваторам. С конца июня, когда он стал и.о. министра обороны США, он успел засветиться на совещании министров обороны стран НАТО. Там Эспер озвучил среди приоритетов наращивание смертоносного потенциала вооруженных сил США, укрепление связей с союзниками и реформу Пентагона. Эспер назвал Россию и Китай "стратегическими противниками" для США, повторив весь традиционный для Вашингтона набор нападок на внешнюю и оборонную политику Москвы.

За время работы в сухопутных силах он отметился программой модернизации, которая вызвала противоречивые комментарии у специалистов. Дело в том, что во главу угла Эспер поставил необходимость модернизировать войска под нужды возможного конфликта высокой интенсивности с Россией или КНР. По его мнению, американцы последние десятилетия увлеклись подстройкой своих военных под конфликты иного типа, как в Афганистане и Ираке, где больше использовались легкие типы вооружений и авиации. Эспер добивался выделения средств на закупки более тяжелых систем на случай конфликта с Россией или Китаем - дальнобойной артиллерии, штурмовой и разведывательной авиации, систем ПРО.

Кандидат в министры делал особый упор на опасности стратегической конкуренции с Китаем, поэтому его назначение логично вписывается в ту жесткую линию по сдерживанию Поднебесной, которую проводит президент Дональд Трамп.

Кандидатуру Эспера поддержал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, поработавший с ним в администрации Джорджа Буша-младшего. Но, как отмечают эксперты, по взглядам Эспер ближе к более умеренному госсекретарю Майклу Помпео, с которым они в один год выпустились из Уэст-Поинта.

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