В самопропровозглашенной Донецкой народной республике рассказали об инциденте с участием украинских военных, о котором в Киеве не говорят. Между тем, по данным представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова, военнослужащие 35 бригады вооруженных сил Украины попытались использовать новую технику, с которой попросту не умеют обращаться. Это привело к серьезным потерям в их собственных рядах.

Безсонова цитирует РИА Новости. По его словам, речь идет об установке разминирования "УР-77", которую ВСУ собирались применить в жилых районах Докучаевска. При ее запуске украинские военные проигнорировали тормозной канат, а между тем во время полета отказал двигатель. В результате заряд мощностью около полутонны упал прямо на украинские позиции, которые тем самым оказались уничтожены. Погибли трое военных, еще одиннадцать человек получили травмы, в том числе ожоги. Ранее в ДНР также сообщали о проявлениях морального упадка в рядах ВСУ, нередких случаях дезертирства и суицида.