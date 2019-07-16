Украинский депутат рассказал о гостеприимном приеме в России

Украинский депутат Вадим Рабинович поделился впечатлениями о недавней поездке в Москву, где участвовал во встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Эти впечатления оказались весьма позитивными.

Как рассказал политик телеканалу "112 Украина", их делегацию "принимали очень гостеприимно". В нее, напомним, вошли сопредседатели "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович и Юрий Бойко, глава политсовета этой партии Виктор Медведчук и еще один член политсовета Тарас Козак. По словам Рабиновича, украинскую сторону внимательно слушали, "это не был какой-то монолог".

В итоге беседа не под камеры оказалась конструктивной, "человеческой" и даже переломной. Все признали, что нужно "договариваться", заключил нардеп. "Если мы разорвем отношения вообще, то ничего не будет. Вне диалога - пропасть", - отметил Рабинович. На повестке стояли вопросы урегулирования на Донбассе, газового транзита, возвращения украинских товаров на российский рынок. Но главой целью таких поездок Рабинович назвал продолжение контактов в принципе: "Как мы дошли до такой жизни? Вроде две братских страны, два дружественных народа".

Между тем ранее украинский музыкант и политик Святослав Вакарчук выступил со скандальной инициативой сажать в тюрьму сроком до пятнадцати лет всех, кто вступает с Москвой в "несанкционированные" переговоры.