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16.07.2019 08:25
Рубрика: В мире

Вакарчук предложил сажать в тюрьму переговорщиков с Россией

Текст: Марина Алешина
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы", а теперь по совместительству и политик Святослав Вакарчук предложил наказывать по статье "госизмена" тех своих коллег, которые вступают в "несанкционированные" Киевом переговоры с Москвой. Откровения Вакарчука цитирует портал liga.net.
Святослав Вакарчук. Фото: Стрингер/ РИА Новости Святослав Вакарчук. Фото: Стрингер/ РИА Новости
Святослав Вакарчук. Фото: Стрингер/ РИА Новости

Очевидно, лидер партии "Голос" намекнул на встречи главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и сопредседателя этой партии, кандидата в президенты Украины Юрия Бойко с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, которые уже несколько раз состоялись в этом году, а именно - в марте и в июле. Стороны обсуждали перспективы сохранения газового транзита, межпартийное сотрудничество и другие политические вопросы. К слову, в прошлом месяце на площадке в Минске Медведчук провел переговоры с представителями самопровозглашенных Донецких и Луганских народных республик, что привело к освобождению четырех украинских военнопленных. Тогда президент Украины Владимир Зеленский выразил недоумение тем, что у Киева появились "посредники" в диалоге по Донбассу, а Виктор Медведчук подчеркнул, что посредником Зеленского выступать не собирается.

Вашингтон предоставил Киеву список будущих глав правительства Украины

Тем временем господин Вакарчук считает, что всех украинских политиков, которые выдвигают собственные инициативы в отношении России, нужно лишать свободы на срок от 13 до 15 лет с временным запретом занимать должности на госслужбе. А следить за "нарушителями" должна Служба безопасности Украины. В Москве на эти заявления уже отреагировали. По мнению сенатора Алексея Пушкова, Вакарчуку надо запретить въезд в Россию. "Пусть поет хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас", - заключил Пушков.

В мире экс-СССР Украина Культура Музыка Рок Отношения России и Украины
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