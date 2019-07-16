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16.07.2019 04:52
Рубрика: Бразилия

В Бразилии закрыли фабрику по сборке поддельных Ferrari и Lamborghini

Текст: Иван Карташов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полиция бразильского города Итажаи в понедельник закрыла фабрику по производству реплик люксовых итальянских автомобилей Ferrari и Lamborghini. Свою продукцию владельцы сборочного цеха продавали по предварительному заказу через социальные сети.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На бразильском рынке несложно найти реплики большинства известных марок одежды, часов и других аксессуаров богатой жизни, произведенных в Китае, Бразилии или Парагвае. Однако до сих пор никто и подумать не мог, что "в домашних условиях" можно подделать автомобили, которые считаются символом высокого уровня жизни - элитные итальянские спорткары.

Новый рынок решили освоить отец и сын, чьи имена полиция пока не называет. Они организовали сборочный цех в одном из помещений города Итажаи южного бразильского штата Санта-Катарина, а свою продукцию продавали по всей стране через социальные сети. Машины собирались по предварительному заказу. За готовый автомобиль просили около восьми процентов от стоимости итальянского оригинала.

Реплики дорогих авто, судя по всему, пользовались спросом. Помимо восьми почти готовых к отгрузке спорткаров полицейские обнаружили запасные части, формы для литья деталей, а также материалы отделки.

В полицейском участке сообщили, что представители Ferrari и Lamborghini уже написали заявление. Организаторам подпольного производства выдвинули обвинения и отпустили домой под подписку о невыезде. Подобные преступления в Бразилии не являются тяжкими, поэтому не предусматривают предварительного заключения подозреваемых под стражу.