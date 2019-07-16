В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров

Инициатива о конфискации имущества коррупционеров должна быть экспертно проработана, пока позиции Кремля по этой теме нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали предложения главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки по делам о взяточничестве.

"Какой-либо сформированной позиции нет, - сказал журналистам Песков. - Безусловно, здесь нужна экспертная проработка". "Каких-либо решений на этот счет также не принималось", - добавил он.

Также пресс-секретарь президента напомнил, что методы борьбы с коррупцией постоянно совершенствуются в рамках комиссии в администрации президента под руководством Антона Вайно.