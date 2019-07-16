В Минпросвещения оценили идею ввести ЕГЭ по экологии

В Министерстве просвещения прокомментировали предложение общественного совета Минприроды ввести в школьную программу предмет "Экология" и ЕГЭ по нему. Если коротко - задания по экологическому образованию уже включены в экзамены для школьников.

"В состав предметов по выбору, которые сдаются в формате ЕГЭ, включены предметы, необходимые для поступления в вузы, - рассказали "РГ" в ведомстве. - А вопросы экологического образования нашли свое отражение в контрольно-измерительных материалах ряда предметов, включая предметы "Биология" и "География".

Ранее Общественный совет Минприроды рекомендовал Министерству просвещения ввести ЕГЭ по экологии. А сам предмет переодевать в школах как годичный курс.