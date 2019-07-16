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Рубрика: В мире

В NASA заявили о возможности пилотируемого полета на Марс в 2033 году

Глава NASA Джим Брайденстайн. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin Глава NASA Джим Брайденстайн. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Глава NASA Джим Брайденстайн. Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

Пилотируемый полет на Марс может состояться в 2033 году, несмотря на скептическое отношение к таким срокам со стороны ряда авторитетных экспертов. Такое заявление в понедельник сделал директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Он напомнил, что Луна - это испытательный полигон, а Марс - пункт назначения. "Мы в работаем, чтобы подготовить всеобъемлющий план осуществления миссии на Марс, используя технологии, которые будут проверяться на Луне. Я не исключаю 2033 год", - цитирует ТАСС.

Так глава космического ведомства прокомментировал опубликованный ранее доклад одного из независимых научных центров американского правительства. В нем утверждается, что планы США по отправке человека на Марс к 2033 году неосуществимы. По мнению авторов отчета, такая миссия может состояться не раньше 2037 года.

Ранее, выступая в эфире в эфире телеканала CBS, Брайденстайн заявил, что американские астронавты уже вернулись бы на Луну, а также высадились бы на поверхность Марса, если бы не вопросы, связанные с финансированием. По его словам, космические проекты финансируются недостаточно, что ставит под угрозу запланированную на 2024 год высадку американцев на Луну.

Напомним, США приняли решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне, чтобы использовать эту программу для организации путешествий на Марс. NASA рассчитывает осуществить высадку на спутнике Земли в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

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