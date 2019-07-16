В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Социальная сеть Facebook стала недоступна для пользователей в разных странах. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Проблемы с загрузкой сайта, обновлением лент и входом в свои аккаунты испытывают пользователи в США, Мексике, Франции, Германии, Филиппинах, России и ряде других стран. Проблемы стали наблюдаться примерно с 19:00 мск.

Кроме того, на том же сайте сообщается о проблемах в работе Instagram, который также принадлежит компании Марка Цукерберга.

Напомним, 3 июля также произошел масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Пользователи массово жаловались на проблемы с загрузкой изображений.