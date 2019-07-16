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В работе Facebook и Instagram произошел сбой

16.07.2019,  
21:41
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Социальная сеть Facebook стала недоступна для пользователей в разных странах. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Проблемы с загрузкой сайта, обновлением лент и входом в свои аккаунты испытывают пользователи в США, Мексике, Франции, Германии, Филиппинах, России и ряде других стран. Проблемы стали наблюдаться примерно с 19:00 мск.

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Кроме того, на том же сайте сообщается о проблемах в работе Instagram, который также принадлежит компании Марка Цукерберга.

Напомним, 3 июля также произошел масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Пользователи массово жаловались на проблемы с загрузкой изображений.

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