В Турции ответили на санкции Евросоюза

Как передает агентство Anadolu, в турецком МИД объявили, что санкции не повлияют на активность республики в Восточном Средиземноморье. Напомним, что турки направили в этот район уже два своих буровых судна - "Фатих" и "Явуз", спровоцировав протест Республики Кипр. Ее власти назвали маневры нарушением международного морского права и кипрского суверенитета.

Официально разрешения на геологоразведочные работы были выданы американским, итальянской и французской компаниям, однако турки-киприоты в одностороннем порядке санкционировали деятельность на шельфе турецкого нефтяного концерна. Запасы обнаруженного месторождения "Афродита" у берегов Кипра оцениваются примерно в 140 миллиардов кубометров газа.

Накануне главы МИД стран-членов ЕС приняли решение заморозить политический диалог с Анкарой на высоком уровне, приостановить переговоры об ассоциации и об авиаперевозках, а также снизить объем финансовой помощи Анкаре на 2020 год. В Брюсселе также пообещали разработать новые ограничительные меры в отношении Турции на случай, если напряженность вокруг Кипра будет возрастать. Ранее власти Турции - страны-члена НАТО - не исключили, что готовы "защищать интересы турок-киприотов", в том числе военными средствами.