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16.07.2019 19:24
Рубрика: В мире

Вице-премьер Италии заявил о покушении на него, готовившемся украинцами

На вице-премьера и руководителя МВД Италии Маттео Сальвини готовилось покушение. Об этом заявил сам политик, выступая на пресс-конференции в Генуе.

По его словам, покушение готовили участники группировки, задержанные 15 июля с крупной партией оружия.

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"Сигнал поступил об украинской группе, которая хотела совершить покушение на мою жизнь… Мы передали сообщение, в данном случае очевидно, это не был сумасшедший или фантазер, и я рад, что эта угроза для меня послужила обнаружению этого арсенала", - цитирует Сальвини РИА Новости.

В понедельник стало известно о том, что в результате рейдов итальянские правоохранители захватили у членов ультраправых организаций большую партию оружия, предположительно, предназначенную для наемников в Донбассе. По делу о контрабанде оружием были задержаны три человека.

В мире Европа Италия
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