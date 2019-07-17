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17.07.2019 11:01
Рубрика: Легковые авто

Британец собрал на базе Volkswagen Passat скоростной "сарай на колесах"

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Если в России "сарай на колесах" это старенький автобус, разваливающийся на ходу и извергающий клубы копоти из выхлопной трубы, то в Великобритании это опрятный дощатый домик на 15-18 кв.м., то колесящий по провинциальным автодорогам королевства, то стоящий на лужайке в гуще разнотравья, бабочек и стрекоз.

Фото: youtube.com
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Но не стоит обольщаться по поводу внешней простоты сараемобиля и рассчитывать легко обогнать его. Дощатый пепелац собран на базе старенького Volkswagen Passat и дополнительно оснащён бензиновым атмосферником 4.2 V8 мощностью 450 лошадиных сил от Audi RS4. На трассе машина легко выдаст 150-160 км/ч, поэтому самодельный шильдик на капоте Fastest Shed (англ. - самый быстрый сарай) носит по делу.

Создатель и владелец сараемобиля Кевин Никс заслуженно гордится своим детищем, внесенным, кстати, в Книгу рекордов Гиннесса и продолжает его усиливать и обустраивать. Вот только гараж строить для него не планирует. На вопросы страховщиков, ставит ли он на ночь свой транспорт в гараж/сарай, Ник скромно отвечает: сарай и есть мой транспорт.

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