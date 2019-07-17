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Рубрика: В мире

Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%

Добыча нефти в Мексиканском заливе в США все еще остается сниженной почти на 60%, а газа - на 50%. Такую информацию распространило бюро по безопасности и экологическому контролю Соединенных Штатов.

Иран пообещал экспортировать нефть при любых обстоятельствах

На прошлой неделе из-за приближения урагана "Барри", компании были вынуждены эвакуировать персонал с четверти всех добывающих платформ в Мексиканском заливе и шести установок. В результате добыча нефти сократилась на миллион баррелей в сутки, газа - 1,43 миллиона кубических футов в день, пишет РИА Новости.

Напомним, "Барри" обрушился на берег штата Луизиана 13 июля. Затем ураган стал терять свою мощь и ослаб до уровня тропической депрессии.

В мире США
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