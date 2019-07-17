Председатель правящей партии ХДС, 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр вступила в должность министра обороны Германии. Во дворце Бельвю ей был вручен указ о назначении на высокий пост. Прежний министр Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Еврокомиссии.

На следующей неделе состоится внеочередное заседание бундестага для приведения к присяге нового министра обороны. После этого Крамп-Карренбауэр официально возьмет на себя командование вооруженными силами.

Наблюдатели были крайне удивлены изменениями в правительстве. До этого Крамп-Карренбауэр не изъявляла желания войти в кабинет канцлера Ангелы Меркель, и мотивировала это тем, что хочет сосредоточиться на партийной работе. Коллеги по партии тоже высказали удивление. Тем не менее, они считают, что "это сильный сигнал" в направлении укрепления позиций партийного лидера.

По оценкам аналитиков, рейтинг ХДС и лично Аннегрет Крамп-Карренбауэр в последнее время стал снижаться. Она много времени потратила на внутрипартийные разборки. Это стало раздражать потенциальных избирателей. Настало время выйти из тупика и предстать в роли сильного руководителя профильного министерства. Прежний командующий фон дер Ляйен запустила дела с перевооружением армии и не снискала доверия военных. На этом фоне, как считается, новый министр может быстро набрать очки. Ранее Ангела Меркель пояснила, что не будет тянуть с назначением министра обороны. "Эту позицию нельзя долго оставлять открытой, она слишком важна для государства", - уточнила канцлер.