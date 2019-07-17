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17.07.2019 18:14
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Kia Seltos: более 6 000 заказов в первые сутки продаж

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Вчера, 16 июля 2019 года, в Индии стартовал приём заказов на новый кроссовер Kia Seltos. В течение суток компанией было получено 6 046 заявок, 1 628 из которых были сделаны через официальный сайт. При этом стоит отметить, что продажи традиционно начались с дорогих комплектаций, демонстрационные автомобили появятся только в конце июля, а тест-драйвы начнут проводиться в августе.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Напомним, Индия - первый рынок, на который выходит новая модель. Kia Seltos предложен со 115-сильными бензиновыми и дизельными моторами объёмом 1.5 литра и 140-сильным бензиновым турбомотором. Каждый можно купить с 6-скоростной механической коробкой и для каждого положена АКП: самому мощному в линейке - 7-ступенчатый преселективный "робот", дизелю - классический гидротрансформаторный "автомат", для 115-сильного бензинового предусмотрен вариатор.

До сих пор не раскрыты составы начальных комплектаций. В топовых версиях исполнения кроссовер оснащён аудиосистемой Bose, информационно-развлекательным комплексом с тачскрином 10,25 дюйма, камерой кругового обзора, люком в крыше, сиденьями с вентиляцией. Цены на кроссовер лежат в диапазоне от 11 до 17 лакхов (1 - 1.6 миллиона рублей).

В России продажи кроссовера начнутся в 2020 году. Kia Seltos станет одним из главных конкурентов Hyundai Creta.

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#Kia