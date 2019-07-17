Лукашенко направился с рабочих визитом в Россию

Для участия в работе VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербург с двухдневным рабочим визитом вылетел президент РБ Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба. В городе на Неве белорусский лидер вместе с президентом России Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании форума. Кроме того, запланировано время и для двусторонних переговоров глав государств.

В центре внимания, как уже сообщал "СОЮЗ", будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.

Ожидается, что в среду лидеры двух стран проведут неформальную встречу и посетят Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Российский лидер, как известно, достаточно большое внимание уделяет Валаамскому монастырю и уже неоднократно посещал это место в день памяти преподобных Сергия и Германа.

Еще в 2002 году был создан Попечительский совет по восстановлению Валаамского ставропигиального мужского монастыря на Ладожском озере. За истекшие годы здесь отреставрирован Спасо-Преображенский собор, восстановлены уникальные росписи верхнего храма. По архивным чертежам новую жизнь обрели резные иконостасы нижнего и верхнего храма, киоты и паникадила. Полностью воссозданы и другие храмы на острове.

А в Северной столице сегодня на экспертной сессии будет обсуждаться стратегическое развитие Союзного государства. Специалисты двух стран рассмотрят вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы.