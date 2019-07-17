Макрон назначил нового министра экологии

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Элизабет Борн министром экологии. На этом посту она сменила Франсуа де Рюжи, подавшего в отставку на фоне обвинений СМИ в растрате госсредств.

Такую информацию распространила пресс-служба Елисейского дворца. Уточняется, что ранее Борн занимала должность министра транспорта Франции, пишет РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе во Франции разразился скандал, в центре которого оказался министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франсуа де Рюжи, до этого занимавший пост председателя Нацсобрания - нижней палаты парламента.

По данным интернет-портала Mediapart, де Рюжи во время пребывания на посту спикера тратил государственные средства на роскошные обеды в кругу друзей. Во вторник де Ружи заявил, что подал жалобу на портал за клевету.