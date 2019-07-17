МИД: Закон о языке осложнит перспективы урегулирования в Донбассе

Вступление на Украине в силу закона о государственном языке отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе и связано с дальнейшим осложнением ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, линия на тотальную украинизацию идет вразрез с резолюцией Совбеза ООН относительно Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей, положения которого гарантируют жителям Донбасса право на языковое самоопределение. "Именно языковой вопрос стал катализатором внутреннего кризиса на юго-востоке Украины". - подчеркнула Захарова.

Между тем ОБСЕ призвала Киев учитывать права нацменьшинств при разработке законов о языке. Языковую политику следует проводить на основе позитивных шагов и поощрений, а не штрафов, заявил верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.