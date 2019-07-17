Минск и Москва сблизили позиции по программе реализации Договора о СГ

Ощутимый прогресс в дальнейшем совершенствовании механизмов сотрудничества в рамках Союзного государства накануне VI Форума регионов, который стартует 17 июня в Санкт-Петербурге, констатирует экспертное сообщество обеих стран.

Минск и Москва, по мнению председателя Совета Республики белорусского парламента Михаила Мясниковича, сблизили позиции по программе реализации положений Договора о создании СГ. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, информирует БЕЛТА.

Спикер белорусского парламента уточнил, что в четверг в работе форума примут участие большие группы, представляющие интересы правительств обоих государств. Они, по его словам, будут рассматривать вопросы, которые касаются, в первую очередь, "наполнения Союзного договора через обновленную актуализированную программу действий", которую он охарактеризовал как "современный документ". Парламентарий дал понять, что соответствующие рабочие группы фактически уже сблизили во многом позиции обеих сторон.

Однако спикер убежден и в том, что реализовать новый документ без участия парламентариев будет достаточно сложно: ведь в нем "красной нитью проходят вопросы, связанные с унификацией и гармонизацией законодательств двух стран". Сближение законодательств необходимо, чтобы снимать существующие барьеры и не допускать их создания в дальнейшем, добавил Мясникович, обратив внимание, что проект итогового документа получается очень конкретным. Правда, он не скрывает, что считает его непростым в реализации, "требующим дополнительных усилий".

Кстати, в ходе беседы Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко сошлись во мнении, что форумы регионов как формат масштабных дискуссий и встреч дисциплинирует работу законодательных органов власти, требует от депутатов постоянного поиска новых подходов и свежих идей.

Валентина Матвиенко, в частности, отметила, что нынешний год, когда отмечается 20-летие Союзного договора, - "хорошее время для осмысления пройденного пути". Его анализ убеждает в том, что для углубления производственной экономической кооперации, экономического сотрудничества нужны и синхронизированные шаги по приведению законодательства в соответствие новым требованиям.

Речь в какой-то мере идет, уточнила она, о его унификации, чтобы бизнес знал общие правила игры и вместе с парламентариями снимал существующие препоны, пояснила руководитель верхней палаты. "В этом смысле законодатели могут внести свой большой вклад", - убеждена Матвиенко. А тон двусторонним отношениям задают главы государств, они определяют повестку развития интеграционных процессов, подчеркнула спикер.

Большую роль, по ее словам, в укреплении двустороннего сотрудничества играют регионы СГ. Сейчас контакты с регионами Беларуси наладили 80 субъектов РФ. Позитивно оценив результаты сотрудничества, российский спикер указала на появление новых совместных проектов и расширение производственной кооперации. Она выразила уверенность, что и нынешний Форум в Северной столице России пройдет на высоком уровне и даст хорошие результаты.

Руководители верхних палат парламентов России и Беларуси подробно обсудили также повестку Форума регионов, который в этом году в значительной степени посвящен молодежной политике.