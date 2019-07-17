На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения. Об этом в среду сообщил глава ГБР Роман Труба, добавив, что Бюро 21 июля повторно вызовет на допрос бывшего президента.

11 уголовных производств открыты по заявлениям граждан Украины относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц Украины. Речь идет о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей.

По словам Трубы, 17 июля Порошенко в 9:30 утра был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода Кузница. Однако бывший глава Украины на допрос не пришел. В окружении Порошенко заявили, что он занят предвыборной кампанией и должен вылететь в Страсбург для встречи с "европейскими партнерами".