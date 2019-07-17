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17.07.2019 12:23
Рубрика: В мире

На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения

Текст: Андрей Васильев
Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения. Об этом в среду сообщил глава ГБР Роман Труба, добавив, что Бюро 21 июля повторно вызовет на допрос бывшего президента.

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11 уголовных производств открыты по заявлениям граждан Украины относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц Украины. Речь идет о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, до возможного вмешательства в деятельность судей.

По словам Трубы, 17 июля Порошенко в 9:30 утра был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода Кузница. Однако бывший глава Украины на допрос не пришел. В окружении Порошенко заявили, что он занят предвыборной кампанией и должен вылететь в Страсбург для встречи с "европейскими партнерами".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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