Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе

В Мариуполе существовала тайная тюрьма добровольческого батальона "Азов" (запрещен в России) под негласным покровительством Службы безопасности Украины, через которую летом-осенью 2014 года прошли порядка трехсот человек. Для получения информации к людям применялись изощренные пытки. Об этом свидетельствует расследование, проведенное информагентством РИА Новости.

Журналистам удалось получить сведения из первых уст об издевательствах над гражданами, подозреваемыми в нелояльности к режиму на Украине, установленному после госпереворота в марте 2014 года. Своими наблюдениями поделились бывшие узники Татьяна Ганжа, которая является жителем Мариуполя, а также Ольга Селецкая. Свидетельства подкреплены видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными как Украиной, так и провозглашенной ДНР.

Напомним, в марте текущего года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование в Мариуполе тюрьмы, которая неофициально называлась "библиотекой" и располагалась в одном из терминалов аэропорта в обитой железом комнате. Существование ее подтвердила также мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине. Эксперты зафиксировали 16 случаев произвольного задержания людей на территории аэропорта Мариуполя от нескольких часов до месяца. По данным РИА Новости, камера пыток фактически существовала до конца 2018 года.