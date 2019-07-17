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17.07.2019 13:15

Неймар назвал клубы, где хотел бы продолжить карьеру

Текст: Максим Домчев
Ситуация с вероятным уходом бразильского нападающего Неймара из "ПСЖ" набирает новые обороты. Французы отклонили предложение "Барселоны", руководство парижан обвиняет каталонцев в провокации, а сам бразилец готов уйти куда угодно.
Фото: AP Photo/Andre Penner Фото: AP Photo/Andre Penner
Фото: AP Photo/Andre Penner

Предложение "Барселоны" за Неймара, которое включало в себя 40 млн евро, а также двух футболистов - Фелипе Коутиньо и Усмана Дембеле не встретило понимая у руководства парижан и было сразу же отклонено.

"ПСЖ" готов продать Неймара за 150 миллионов евро

Как утверждает L'equipe, французский клуб намерен продать футболиста с большей выгодой. Так что "Барселоне" следует улучшить предложение. Боссы "ПСЖ" хотят получить более солидную денежную компенсацию. Однако возможности "Барселоны" сильно ограничены текущими рамками финансового Fair Play - огромный перекос в сторону затрат на трансферы может им стоить места в еврокубках. Как вариант - можно продать Коутиньо, Дембеле и еще одного-двух футболистов за живые деньги, но размер отступных довольно внушительный и очереди из желающих сделать покупку пока не наблюдается.

Тем временем испанское издание Mundo Deportivo утверждает, что президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи уверен в том, что именно "Барселона" выступила катализатором внезапного желания Неймара покинуть парижский клуб. Главы "ПСЖ" и "Барселоны" разорвали все контакты и в последнее время не общаются, хотя раньше при встрече всегда тепло приветствовали друг друга. Все попытки "Барселоны" доказать, что клуб не является инициатором ухода Неймара пока успехом не увенчались. В защиту "Барсы" можно отметить, что клуб действительно занимает выжидательную позицию и не форсирует события.

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky
Неймар намерен устроить забастовку

Зато Неймар уже готов уйти не только в "Барселону". Бразилец, видя, что по ряду причин переход в "Барсу" маловероятен, допустил переход в другой клуб. Неймар готов рассмотреть предложения "Ювентуса", "Баварии", "Реала" и "Манчестер Юнайтед". Впрочем, часть перечисленных клубов тоже не способны предложить "ПСЖ" желаемые 200 млн евро. "Реал" большую часть трансферного бюджета уже потратил, "Ювентус" до сих пор приходит в себя после прошлогоднего приобретения Криштиану Роналду. Да и "Бавария", и "МЮ" пока не выражали желания так сильно потратиться.

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