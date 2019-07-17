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17.07.2019 20:10
Рубрика: В мире

Палата представителей США голосует по импичменту Трампа. Каковы шансы?

Текст: Игорь Дунаевский
Палата представителей США в среду во второй половине дня проголосует по возможности начала процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Инициатором является конгрессмен от штата Техас Эл Грин, который использовал процедурную лазейку, вынуждающую членов нижней палаты рассмотреть его предложение в течение двух дней.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Предлогом стали высказывания главы Белого дома в адрес нескольких конгрессменов-демократов. Последние критиковали иммиграционную политику Трампа, а тот в ответ предложил всем недовольным отправиться в те страны, откуда они приехали. Оппозиция сочла такие высказывания расистскими и призывы к импичменту зазвучали с новой силой.

Часть оппозиции в конгрессе и наиболее ярые либеральные активисты бредят идеей импичмента Трампа с того дня, как он въехал в Белый дом. Их пыл преумножился после того, как демократы на выборах в конце 2018 года заполучили контроль над нижней палатой, за которой, согласно конституции, закреплены полномочия инициировать импичмент.

Тем не менее, руководство партии не дает "зеленый свет", полагая, что достаточно веского компромата на главу государства пока собрать не удалось. Ведь расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, на которое демократы делали большую ставку, завершилось без выдвижения обвинений против Трампа. Поэтому попытка "убрать" его не находит поддержки общественности. Так, согласно недавнему опросу ABC News, лишь 21 процент американцев считает, что есть основания для импичмента Трампа. В таких условиях маневр демократов не только будет обречен на провал, но и может ударить по рейтингу партии.

Фото: Mike Blake/ AP
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Поэтому шансы на положительный исход голосования об инициировании импичмента нулевые. "Нет", - категорично отрезала лидер демократов и спикер нижней палаты Нэнси Пелози на вопрос журналистов о том, поддержит ли предложение однопартийца. Как отмечает газета Politico, большинство конгрессменов-демократов на ее стороне. А по подсчетам информационного ресурса axios.com, инициирование импичмента поддерживают только 87 конгрессменов при 218 необходимых. Кстати, Эл Грин уже дважды пытался организовать такое голосование, но безуспешно, его поддерживали лишь около шести десятков конгрессменов.

Стоит уточнить, что лидеры демократов отнюдь не отвергают идею импичмента, а лишь призывают однопартийцев подготовить более вескую базу для этого. В частности, оппозиция продолжает хвататься за завершившееся расследование спецпрокурора, полагая, что в материалах следствия могут быть зацепки против главы Белого дома. Кроме того, на следующей неделе планируются слушания с участием Роберта Мюллера, на которые демократы возлагают особенные надежды.

В мире США Дональд Трамп
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