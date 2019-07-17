Парламент Франции утвердил закон о восстановлении Нотр-Дама

Депутаты французского парламента проголосовали за принятие законопроекта о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. На итоговом обсуждении проект поддержали 91 из 132 депутатов. "Благодаря этому закону Франция получит возможности для образцового восстановления Нотр-Дама", - подчеркнул министр культуры Франк Риестер.

Законом предусмотрено создание госструктуры, которая будет координировать все восстановительные работы. Возглавит ее экс-начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Жан-Луи Жоржелен, пишет ТАСС.

Кроме того, проект закона задним числом одобряет общенациональную кампанию по сбору средств на восстановление собора, регулирует использование пожертвований и гарантирует инвесторам налоговые льготы. Крупные компании обещали выделить в общей сложности около 850 миллионов евро, однако пока собрано лишь 10% от этой суммы, сообщил министр культуры.

Новый закон также предусматривает возможность отмены целого ряда существующих законодательных правил и ограничений, относящихся к сфере строительных и реставрационных работ.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. На борьбу с огнем были мобилизованы 400 пожарных. Удалось спасти обе башни и фасад собора, а также художественные и религиозные ценности (терновый венец Иисуса Христа и гвоздь из Креста Господня, ряд других реликвий). Ведется расследование причин возгорания в соборе.