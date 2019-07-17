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17.07.2019 13:27
Рубрика: Власть

Парламентарии оценили идеи Володина по поправкам в Конституцию

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты, а также сенаторы прокомментировали предложения, касающиеся необходимости поправок в Конституцию РФ, которые озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей статье. Мнения разделились.

Ранее в статье в "Парламентской газете" глава нижней палаты предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании Кабмина, а также детализировать нормы отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. При этом он подчеркнул незыблемость базовых положений Основного закона.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Предложения о поправках в конституцию РФ будут обсуждаться на площадках разных политических партий, в том числе "Единой России", сказал журналистам глава фракции парламентского большинства Сергей Неверов.

- Это, несомненно, общий диалог, общее обсуждение, - заявил он. Парламентарий также отметил, что в современных реалиях "такое обсуждение назрело".

- Предложение, которое звучит о том, чтобы повысить роль парламента в обсуждении отдельных министров, и учет мнения депутатов позволят нести определенную долю ответственности при таком назначении, - считает политик.

При этом Неверов обратил внимание, что Володин не высказывал никаких предложений по изменению формы правления в стране. По его оценке, из статьи не вытекает, что в дальнейшем необходимо обсуждать изменение формы правления на парламентскую или президентско-парламентскую. Речь идет именно об усилении роли парламента. Однако, в любом случае, решение принимает президент.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал согласование различных изменений в основополагающий документ длительным кропотливым вопросом.

- Поэтому вместе в правительством, вместе с заинтересованными сторонами, с политическими партиями, с экспертами будем дальше думать, какая последовательность шагов должна быть, - заявил он.

Речь идет о том, чтобы сбалансировать ветви власти - перекос в сторону исполнительной власти, напомнил Толстой, образовался в РФ после 1993 года.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев считает, что Госдума и де-юре, и де-факто готова нести ответственность за развитие страны.

- Это подход для зрелого парламента, - сказал он журналистам. - Новички обычно не идут в бой, но современная Госдума с 25-летним развитием - сочетание взвешенности и решительности.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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До сих пор депутаты не принимают участия в консультациях по кандидатам Кабмина, отметил он, добавив, что логичнее, когда ответственность разделяется полностью.

- Речь идет, на мой взгляд, об очень осторожных, но конструктивных конституционных поправках, - добавил Шхагошев. - Вопрос не в увеличении власти Госдумы, а в улучшении качества этой власти.

Он уточнил, что предложения Володина направлены на предоставление альтернатив при подборе кандидатов - не только премьер-министром президенту, но и Государственной Думой.

- Это даст новые возможности выбора для президента и новые возможности для парламентского контроля, - резюмировал парламентарий

Предложения, касающиеся процедур взаимодействия законодательной и исполнительной власти, продуктивны и перспективны, заявил, в свою очередь, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

- Это действительно актуальная проблема, которая нуждается в детальном обсуждении, - заявил он журналистам. - Уверен, что конструктивные политические силы, представленные в парламенте, способны принимать более активное участие в процедурах, связанных с формированием правительства.

Это содействовало бы ответственной и эффективной работе исполнительной власти, добавил Миронов.

Фото: REUTERS/Maxim Zmeyev
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Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призывал к аккуратности в вопросе внесения изменений в Конституцию. Он подчеркнул, что любое изменение запятой или буквы влечет изменение в отраслевых актах.

В свою очередь, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что считает нецелесообразным изменение основного закона страны ради повышения роли Госдумы в формировании правительства. В комментарии "Интерфаксу" он сказал, что нижняя палата уже вправе обсуждать персональный состав правительства с кандидатом на должность премьер-министра при его утверждении. И для таких консультаций поправки в Конституцию не нужны.

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