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17.07.2019 22:20
Рубрика: В мире

Перемирие, обмен пленными и мост в Станице. О чем договорились в Минске

Текст: Игорь Дунаевский
Состоявшееся в Минске заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины стало одним из самых результативных. Такую оценку мероприятию в среду дал полномочный представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов. В центре повестки - вопросы безопасности и решение гуманитарных задач.
Фото: Александр Река/ТАСС Фото: Александр Река/ТАСС
Фото: Александр Река/ТАСС

В частности, согласовано бессрочное прекращение огня в Донбассе, которое начнется в полночь на 21 июля. Кроме того, как уточнил Грызлов, предусмотрены дополнительные меры по контролю на случай нарушений перемирия. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам переговоров подчеркнул, что это "очень важное достижение", поскольку в последнее время мониторинговая миссия из-за нарушений перемирия фиксировала рост числа жертв среди гражданского населения.

Киев подтвердил готовность в кратчайшие сроки провести обмен пленными по формуле 69 на 208. Как сообщила пресс-секретарь представителя Украины Дарья Олифер, речь идет о 69 лицах, удерживаемых властями ДНР и ЛНР, и 208 лицах, которых Киев содержит в пенитенциарных учреждениях. Предложение обменять "всех на всех" на переговорах выдвинули представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Если обмен пленными будет проведен, он станет первым с декабря 2017 года.

Фото: iStock
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Наконец, стороны договорились одновременно начать работы по восстановлению моста в Станице Луганской и его дальнейшему использованию исключительно в гражданских целях. Напомним, мост, являвшийся один из немногих автомобильных переходов через линию разграничения, был разрушен в результате боевых действий еще в 2015 году.

Грызлов сообщил, что участники переговоров обозначили готовность синхронизировать свою повестку с содержанием переговоров "нормандской четверки", в том числе с учетом недавней встречи политических советников лидеров стран этого формата, а также разговора президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Полпред РФ с удовлетворением отметил, что на фоне кампании перед выборами в Верховную раду на Украине "существенно вырос запрос общества на диалог с Донбассом, на реализацию "минских договоренностей".

Украинские силовики 100 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю
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