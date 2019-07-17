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17.07.2019 15:32
Рубрика: Власть

Песков назвал статью Володина о Конституции поводом для дискуссии

Текст: Кира Латухина
Слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможности изменений в Конституцию - тема для дискуссии, считают в Кремле.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Сегодня в "Парламентской газете" была опубликована статья "Живая Конституция развития", где Володин допустил новации в Основной закон. В частности, о том, что парламент мог бы участвовать в консультациях по формированию правительства.

Парламентарии оценили идеи Володина по поправкам в Конституцию

"Безусловно, мы ознакомились, широкий резонанс получила эта статья", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это точка зрения спикера нижней палаты парламента - Госдумы, одного из членов высшего руководства страны. Поэтому, конечно, это тема для дискуссии. Он изложил свое мнение, свою личную точку зрения, сейчас она дискутируется", - продолжил Песков.

"Это новая инициатива", - сказал пресс-секретарь президента, добавив, что какой-либо позиции на этот счет нет.

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