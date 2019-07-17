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17.07.2019 16:08
Рубрика: ПДД

Почему автомобилисты стали ездить без ближнего света фар

Текст: Яна Шамаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие водители перестали включать ближние фары и ограничиваются лишь габаритными огнями при том, что видно их становится только когда машина поравняется со встречными авто.

Причина такого поведения кроется в том, что автовладельцы сейчас берут пример с владельцев дорогих иностранных машин, которые ездят без ближнего света фар. У них горят только замысловатые полоски света по краям головных прожекторов. Такие лампы владельцы старых отечественных машин или иномарок родом из 1990-х воспринимают как габаритки. Они включают габаритные огни на своих старых машинах и ездят так, пока кто-нибудь из инспекторов ГИБДД не расскажет, что габаритки на дороге неуместны. Ими разрешено пользоваться только для стоянки, сообщает aif.ru.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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У современных машин эти полоски - это дневные ходовые огни. Массово их используют на машинах с 2000-х годов. По свету они схожи с ближним и хорошо видны другим водителям.

Дневных ходовых огней на старых машинах нет. Обманывающиеся водители включают только габаритки и создают опасные ситуации на дорогах. А за такие действия по-прежнему существует наказание - штраф в 500 рублей.

Поэтому автомобили, у которых нет модных ДХО, должны передвигаться всегда с включенным ближним светом, где бы они ни находились. Заменить ближний свет могут только противотуманные фары, использование которых в светлое время суток разрешается. 

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