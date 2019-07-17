- Лидеры стран ЕС пытались представить дело таким образом, что выдвинули опытного политика, который идеально подходит на должность главы Еврокомиссии по всем критериям. Конечно, госпожу фон дер Ляйен, занимавшую несколько министерских постов в правительстве ФРГ, нельзя назвать неопытной, однако до сих пор она не имела никакого отношения к делам Европы и никто не рассматривал ее в качестве европейского лидера.

Выбор в пользу ее кандидатуры мне представляется достаточно искусственным кадровым решением, которое выглядит как результат некого торга - прежде всего между Францией и Германией. Так, Меркель выступала против кандидатов, которых поддерживал Макрон, Макрон выступал против немца Манфреда Вебера. А ведь по логике именно Вебер должен был номинироваться на пост председателя Еврокомиссии как глава списка Европейской народной партии, формально получившей большинство мест в Европарламенте по итогам последних выборов. Но эти выборы показали кризис входящих в ЕНП правоцентристских, христианско-демократических сил во многих странах ЕС, что сделало Европарламент неуправляемым. В результате евродепутатам попросту выкрутили руки, не позволив избрать кандидата из своих рядов, навязав им претендентку, которая даже не участвовала в избирательной кампании. Уверен, что у европейских избирателей возникло много вопросов по поводу демократичности процедуры. Тем более что Евросоюз сейчас переживает серьезный внутренний кризис, и большинство населения вообще не понимает, зачем нужны европейские бюрократические структуры.

Немецко-французский мотор, который управлял Европой последнее десятилетие, сейчас дал слабину и теперь перед лицом новых вызовов и угроз из последних сил пытается спасти, перезапустить себя. Этим объясняется выбор в пользу фон дер Ляйен, которая, без сомнения, будет абсолютно лояльна лидерам национальных государств. А европейская финансовая система переходит под контроль француженки Кристин Лагард - ее выдвинули на пост главы Евроцентробанка.

Не думаю, что в лице госпожи фон дер Ляйен единая Европа что-то выиграла

Не думаю, что в лице госпожи фон дер Ляйен единая Европа что-то выиграла, но, по крайней мере, она временно избежала скатывания в новый кризис. Однако это не решает главной проблемы Евросоюза, где остро ощущается нехватка лидеров - таких, каким были Аденауэр или де Голль, способные принимать решения. Со своей стороны, фон дер Ляйен грамотно выстроила программную речь. С точки зрения стратегии ее ориентиры довольно туманны, зато тактически она пыталась угодить "и нашим, и вашим", обещав работать над самым широким спектром тем - от экологии до социальной справедливости. Что касается внешнеполитических приоритетов, то на посту министра обороны Германии Урсула фон дер Ляйен проявляла себя как абсолютно проамериканский политик и убежденная сторонница трансатлантизма. Среди членов немецкого кабмина она наиболее жестко выступала с критикой в адрес России, поддерживала усиление НАТО и призывала отправить солдат бундесвера в страны Прибалтики, к российским границам. Так что вряд ли фон дер Ляйен станет тем человеком, от которого можно ожидать конкретных шагов для построения общего пространства безопасности от Лиссабона до Владивостока.

Мнение

Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам:

- Мандат у первой в истории женщины во главе европейского "правительства" довольно непрочный. В 2014 году Жан-Клод Юнкер был избран 422 голосами из 729 присутствовавших на заседании депутатов, в то время как немка получила лишь 383 "за" при 374 "против". Голосование отразило те глубокие противоречия внутри ЕС, которые проявились еще на выборах в Европарламент. На этом фоне для самого ЕС фон дер Ляйен, возможно, не самый худший вариант.

При всей важности персоны председателя Еврокомиссии он все же не является решающим элементом, который бы определял политику ЕС в целом. Система обладает большой бюрократической инерцией, к тому же вынуждена учитывать межстрановой консенсус, а также позицию Европарламента. Поэтому предсказывать какие-то резкие колебания курса я бы не стал: абсолютно системный политик у руля, без каких-то принципиально новых взглядов на многие темы во внутренней и, что нам важнее, внешней политике.

Российский (точнее пока скорее антироссийский) вектор сохранится без серьезных перемен но с учетом усиления в Европарламенте позиций сил, настроенных на диалог с Россией, а также давления бизнеса (германского в первую очередь), полагаю, диалог будет потихоньку налаживаться.