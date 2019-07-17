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17.07.2019 16:27
Рубрика: Легковые авто

После рестайлинга Hyundai Solaris стало не узнать

Текст: Евгений Костин
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Hyundai Verna, известный в России больше как Solaris, вышел на рынок в 2016 году. Прошло три года, а значит подошло время рестайлинга. К этому вопросу корейский автопроизводитель решил подойти кардинальным образом.

Фото: www.facebook.com/Kurdistanautomotive
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Фото обновлённого седана для Китая были опубликованы autohome.com.cn. Передняя часть выглядит довольно агрессивно: решётка безнаказанно впивается своими рёбрами в головную оптику, структура которой смотрится тоже совсем небезобидно - элементы светотехники вписаны в неправильные трапеции. Противотуманки почти не изменились по форме, но зато вписаны в новые "гнёзда", по форме напоминающие клыки.

Нижнюю часть заднего бампера сделали по образу и подобию нового поколения Hyundai Sonata. Довольно экзотично выглядят соединённые между собой горизонтальной полоской фонари. Номерной знак теперь крепится не на бампер, а на крышку багажника.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Дореформенный Hyundai Verna можно купить с бензиновыми двигателями объёмом 1.4 и 1.6 литра мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Первый доступен как с "механикой", так и на "автомате", для второго предусмотрена только АКП. Для новинки пока заявлен 100-сильный мотор.

В России Hyundai Solaris в своём нынешнем виде появился в 2017 году. Седан предлагается с силовыми агрегатами, как у китайского собрата, с той лишь разницей, что мотор 1.6 литра можно заказать в паре с АКП. Цена на модель стартует от 739 000 рублей. О планах по модернизации модели пока неизвестно ни от официальных представителей компании, ни из шпионской фотохроники.

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#Hyundai