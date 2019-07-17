Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2019 г. N 25 г. Москва "О некоторых вопросах, связанных с началом деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции"

В связи с началом деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации",

постановляет:

1. Со дня начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции судебные акты по гражданским и административным делам обжалуются в соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) и Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ), действующими в редакции Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (часть 3 статьи 1 ГПК РФ, часть 5 статьи 2 КАС РФ).

Вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях, решения, вынесенные по результатам рассмотрения жалоб, протестов, а также определения, препятствующие дальнейшему движению дела об административном правонарушении, с указанного дня обжалуются в соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), действующими в редакции Федерального закона от 12 ноября 2018 года N 417-ФЗ "О внесении изменений в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (часть 3 статьи 1.7 КоАП РФ).

2. На основании частей 7 и 8 статьи 7 Федерального конституционного закона от 29 июля 2018 года N 1-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции" со дня начала деятельности вновь созданных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции сохраняются процессуальные полномочия:

президиумов верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов по рассмотрению кассационных жалоб, представлений, поданных до дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции;

судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации и судебных коллегий верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов по рассмотрению апелляционных и частных жалоб, представлений на судебные акты, принятые в качестве суда первой инстанции верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа, окружным (флотским) военным судом, поданных до дня начала деятельности апелляционных судов общей юрисдикции.

Указанные жалобы, представления подлежат рассмотрению по правилам, предусмотренным главами 39, 41 ГПК РФ и главами 34, 35 КАС РФ, действующим до дня начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Если до рассмотрения названных жалоб, представлений другим лицом, участвующим в деле, после начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции поданы соответственно апелляционная, частная жалоба, представление, кассационные жалоба, представление на тот же судебный акт, то они подлежат рассмотрению судом, в производстве которого находятся ранее поданные жалоба, представление, по правилам, действующим до дня начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Апелляционные и частные жалобы, представления на не вступившие в законную силу судебные акты, принятые в качестве суда первой инстанции мировыми судьями, районными судами, гарнизонными военными судами, поданные до дня начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, со дня начала их деятельности подлежат рассмотрению соответственно районными судами, областными и равными им судами, окружными (флотскими) военными судами в качестве суда апелляционной инстанции в соответствии с нормами процессуального закона, действующими во время их рассмотрения (часть 3 статьи 1 ГПК РФ, часть 5 статьи 2 КАС РФ).

3. Кассационные жалоба, представление на судебные акты, вступившие в законную силу до дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, со дня начала их деятельности подаются в кассационный суд общей юрисдикции в шестимесячный срок, установленный частью 2 статьи 376 ГПК РФ в редакции, действовавшей до дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции.

4. Заявление о восстановлении срока подачи кассационных жалобы, представления, поданное до дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции в соответствии с установленной законом подсудностью в суд первой инстанции и не рассмотренное до этого дня, со дня начала их деятельности подлежит рассмотрению судом первой инстанции по правилам статьи 112 ГПК РФ.

В случае признания причин пропуска указанного процессуального срока уважительными заявителю восстанавливается шестимесячный срок на подачу кассационных жалобы, представления, установленный частью 2 статьи 376 ГПК РФ в редакции, действовавшей до дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции.

Со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции заявление о восстановлении срока подачи кассационных жалобы, представления на судебные акты, вступившие в законную силу до этого дня, подается в кассационный суд общей юрисдикции.

5. Лица, участвующие в деле, а также другие лица, права и законные интересы которых нарушены вступившим в законную силу судебным актом, реализовавшие в предусмотренном законом порядке право на подачу кассационных жалобы, представления в президиум верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда, со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции подают кассационные жалобу, представление в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации (часть 1 статьи 3902 ГПК РФ, часть 11 статьи 319 КАС РФ).

В этом случае кассационные жалобы, представления на судебные акты, вступившие в законную силу до дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, подаются в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в шестимесячный срок, установленный частью 2 статьи 376 ГПК РФ в редакции, действовавшей до дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции.

Продолжительность и порядок исчисления срока кассационного обжалования судебных актов по административным делам, установленного частью 2 статьи 318 КАС РФ, с началом деятельности кассационных судов общей юрисдикции не изменяются.

6. При подаче кассационных жалобы, представления на определение суда, которым не оканчивается производство по гражданскому делу, в суд кассационной инстанции направляется вместе с описью всех имеющихся в деле документов сформированный по этой жалобе или представлению материал, состоящий из оригинала жалобы или представления и обжалуемого определения суда, а также из заверенных судом необходимых для их рассмотрения копий документов по аналогии с порядком, установленным в части 1 статьи 319 КАС РФ (часть 4 статьи 1 ГПК РФ).

Суд кассационной инстанции при необходимости вправе истребовать как дополнительные материалы дела, так и все дело в целом.

7. Поданные со дня начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции жалобы (протесты) на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении и (или) решения, вынесенные по результатам рассмотрения жалоб (протестов), подлежат рассмотрению кассационными судами общей юрисдикции и Верховным Судом Российской Федерации (статья 2 Федерального закона от 12 ноября 2018 года N 417-ФЗ "О внесении изменений в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"). При этом сохраняются полномочия председателей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области, автономных округов, окружных (флотских) военных судов и их заместителей по рассмотрению жалоб (протестов) на вступившие в законную силу постановление по делу об административном правонарушении и (или) решения, вынесенные по результатам рассмотрения жалоб (протестов), поданных в указанные суды до начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

8. Определение, вынесенное при разрешении вопроса о принятии к рассмотрению жалобы на не вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении и препятствующее дальнейшему движению дела об административном правонарушении (например, определение об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении), вступает в законную силу в порядке, аналогичном порядку вступления в силу решения, вынесенного по результатам рассмотрения жалобы, протеста (часть 3 статьи 30.9, пункты 2, 3 статьи 31.1 КоАП РФ).

Так, определение судьи районного суда, вынесенное при разрешении вопроса о принятии к производству жалобы на не вступившее в законную силу постановление мирового судьи, и определение судьи областного суда (окружного (флотского) военного суда), вынесенное при разрешении вопроса о принятии к производству жалобы на не вступившее в законную силу постановление судьи районного суда (гарнизонного военного суда), вступают в законную силу в день их вынесения и после начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции подлежат обжалованию (опротестованию) в кассационный суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном статьями 30.12-30.14 КоАП РФ.

Определение, вынесенное судьей районного суда (гарнизонного военного суда) при разрешении вопроса о принятии к производству жалобы на не вступившие в законную силу постановление должностного лица и (или) решение вышестоящего органа, должностного лица, постановление коллегиального органа, органа, созданного в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, подлежит обжалованию (опротестованию) в вышестоящий суд (верховный суд республики, краевой, областной суд, суды городов федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд соответственно) в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 30.9 КоАП РФ (как не вступившее в законную силу). При этом решение судьи вышестоящего суда, вынесенное по результатам такого обжалования (опротестования), вступает в законную силу немедленно после его вынесения (пункт 3 статьи 31.1 КоАП РФ).

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов