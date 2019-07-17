Путин поздравил нового председателя Еврокомиссии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с ее избранием на пост председателя Европейской комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства уверен, что богатый политический опыт и международный авторитет Урсулы фон дер Ляйен будут способствовать конструктивной работе Еврокомиссии, послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнерства между ЕС и Россией.

Россия готова к конструктивному диалогу с Евросоюзом, подчеркнул Владимир Путин.