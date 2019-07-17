В мире
17.07.2019 18:45
Текст: Юрий Сизов

Рапота: ЕАЭС и СГ могут органично дополнять друг друга

Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

ЕАЭС и Союзное государство как многоголосие политического симфонизма могут и должны органично дополнять друг друга. Эту мысль высказал 17 июля на полях VI Форума регионов Григорий Рапота.

Государственный секретарь Союзного государства, которого цитирует БЕЛТА, принимает участие в сессии высокого уровня "Приоритеты развития Союзного государства" в городе на Неве. В числе рекомендаций экспертов для итогового документа форума - продолжить поиск эффективных форматов сопряжения двух международных структур, между которыми Рапота, по его словам, не усматривает противоречий.

Фото: Андрей Александров / РИА Новости
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"Это два интеграционных объединения, которые во всем органично могут дополнять друг друга, если не будет создаваться искусственных противопоставлений", - полагает он. Одни вопросы, пояснил госсекретарь, рационально решать на уровне ЕАЭС, другие - на уровне Союзного государства. А в дальнейшем, накопленный опыт, можно органично распространить и на евразийское пространство.

Кстати, между Посткомом СГ и ЕЭК уже установлено тесное взаимодействие, уточнил Рапота. "Мы всегда желанные в гости в ЕАЭС, если есть потребность в чем-то посоветоваться, а они в Союзном государстве", - сказал он. Отвечая на вопрос о деятельности рабочей группы по проблемным вопросам интеграции Беларуси и России, госсекретарь проинформировал, что Постком готов присоединиться к их обсуждению. "Мы этим фактически занимаемся ежедневно. Может быть, есть смысл посмотреть на это свежим взглядом", - считает госсекретарь.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в Санкт-Петербурге сегодня стартовали плановые мероприятия форума двух братских стран, на которых обсуждаются стратегическое развитие Союзного государства. В центре внимания профильных экспертов вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Планируется, что кульминацией петербургской встречи станет участие Владимира Путина и Александра Лукашенко в пленарном заседании 18 июля. Его темой будут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств.

В программе форума предусмотрено также расширенное заседание национальных деловых советов, в котором примут участие представители бизнеса двух стран. Межпарламентская комиссия Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России подведет итоги выполнения решений предыдущего форума, а также вместе с представителями отраслевых ведомств обсудит развитие транспортного потенциала и модернизацию инфраструктуры Союзного государства.

На форуме, как ожидается, в четверг будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты и другие плановые документы.

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