Рапота: ЕАЭС и СГ могут органично дополнять друг друга

ЕАЭС и Союзное государство как многоголосие политического симфонизма могут и должны органично дополнять друг друга. Эту мысль высказал 17 июля на полях VI Форума регионов Григорий Рапота.

Государственный секретарь Союзного государства, которого цитирует БЕЛТА, принимает участие в сессии высокого уровня "Приоритеты развития Союзного государства" в городе на Неве. В числе рекомендаций экспертов для итогового документа форума - продолжить поиск эффективных форматов сопряжения двух международных структур, между которыми Рапота, по его словам, не усматривает противоречий.

"Это два интеграционных объединения, которые во всем органично могут дополнять друг друга, если не будет создаваться искусственных противопоставлений", - полагает он. Одни вопросы, пояснил госсекретарь, рационально решать на уровне ЕАЭС, другие - на уровне Союзного государства. А в дальнейшем, накопленный опыт, можно органично распространить и на евразийское пространство.

Кстати, между Посткомом СГ и ЕЭК уже установлено тесное взаимодействие, уточнил Рапота. "Мы всегда желанные в гости в ЕАЭС, если есть потребность в чем-то посоветоваться, а они в Союзном государстве", - сказал он. Отвечая на вопрос о деятельности рабочей группы по проблемным вопросам интеграции Беларуси и России, госсекретарь проинформировал, что Постком готов присоединиться к их обсуждению. "Мы этим фактически занимаемся ежедневно. Может быть, есть смысл посмотреть на это свежим взглядом", - считает госсекретарь.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в Санкт-Петербурге сегодня стартовали плановые мероприятия форума двух братских стран, на которых обсуждаются стратегическое развитие Союзного государства. В центре внимания профильных экспертов вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов.

Планируется, что кульминацией петербургской встречи станет участие Владимира Путина и Александра Лукашенко в пленарном заседании 18 июля. Его темой будут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств.

В программе форума предусмотрено также расширенное заседание национальных деловых советов, в котором примут участие представители бизнеса двух стран. Межпарламентская комиссия Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России подведет итоги выполнения решений предыдущего форума, а также вместе с представителями отраслевых ведомств обсудит развитие транспортного потенциала и модернизацию инфраструктуры Союзного государства.

На форуме, как ожидается, в четверг будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты и другие плановые документы.